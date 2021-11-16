Bitcoin zirveden sert düştü

Bitcoin geçen hafta 69 bin dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra salı sabahı itibarıyla gün içi işlemlerde yüzde 8'i aşan bir düzeltme yaparak 60 bin 588 dolara kadar geriledi. Ethereum da 4 bin 290 dolara kadar inerek 4 bin 878 dolarlık zirvesine göre yüzde 10.3 geriledi.
Haftaya Taproot güncellemesiyle birlikte yukarı yönlü başlayan Bitcoin'deki satışın nedeni ise net değil. Düşüşün nedenleri arasında kâr realizasyonunun yanı sıra Çin'den gelen haberin de etkili olabileceği belirtiliyor. Coinglass verilerine göre 287,84 milyon dolar değerinde uzun pozisyon dört saat içerisinde kapatıldı.
Bitcoin fonlarına giriş ise, ABD SPK'sının bitcoin vadeli sözleşmelerine dayalı ETF'lere onay vermesinin ardından yaşanan 1.5 milyar dolarlık haftalık girişin ardından gerilemeye sürdürüyor. Dört haftadır gerileyen fon girişleri bu hafta 174 milyon dolara kadar indi.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ise Salı günü düzenlediği basın toplantısında ülkedeki sanal para madenciliğini bitirmeye yönelik adımlarına devam edeceğini yineledi.
Bu yılın başlarında Çin, Bitcoin süreçlerinin yüksek düzeydeki enerji tüketimine atıfta bulunarak Bitcoin madenciliğini engellemeye yönelik adımlar atmıştı.
NDRC sözcüsü Meng Wei, basın toplantısındaki açıklamasında Bitcoin'in ne endüstriyel gelişime ne de bilimsel ilerlemeye faydası olduğunu belirterek "Bitcoin sadece yüksek enerji tüketimine ve karbon emisyonuna yol açıyor." dedi. Çinli yetkililer 2060 yılına yönelik karbon emisyonu ve enerji tasarrufu hedefleri için kripto para madenciliğinin düzenlenmesini gerektiğini belirtirken, yetkililerden gelen negatif yorumlar satışa neden olabiliyor.
Bitcoin ve Ethereum'daki satış altcoin evreninin de eksiye çevirdi. Dün rekor kıran AVAX yüzde 8, Polkadot ise yüzde 10'un üzerinde düştü. Son 24 içerisinde altcoinler toplamda 100 milyar dolardan fazla değer kaybederken kripto para piyasası da yüzde 6.7 düşüşle 2.81 trilyon dolara geriledi.
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