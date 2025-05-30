Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, hem resmi açıklamasında hem de X platformunda yayımladığı gönderide, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

REKLAM advertisement1 ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU Bakan Işıkhan, emeklilerin sosyal güvenlik statülerine göre ödeme takvimini şu şekilde açıkladı: 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 31 Mayıs 2025 tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 1 Haziran 2025 tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir veya aylık alanların ikramiyeleri ise 2-3-4 Haziran 2025 tarihlerinde banka hesaplarına yatırılacak. Bu takvim doğrultusunda, emeklilerin bayram öncesinde ikramiyelerini alarak maddi rahatlama sağlaması hedefleniyor. Ödemelerin düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.



📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.



▪️4 (b) (Bağ-Kur)… pic.twitter.com/6OOX2DkbqP — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 30, 2025 SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını, App Store Google Play https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.