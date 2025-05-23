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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüzde 70 ihtimalle enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:56
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB 68. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Uyguladığımız ekonomik programın geçici yan etkilerini yönetmemiz gerekiyor.

        Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz.

        Dezenflasyon programının rayında olduğunu ve kararlı bir şekilde uygulanacağının altını tekrar çizmek isterim, reel sektör hesabını buna göre yapmalı.

        Yüzde 70 ihtimalle enflasyon bu sene, yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde olacak.

        Bu konjonktürde ihracat performansının devam ediyor olması çok değerli ancak ihracatta zayıflama riski her zaman var.

        İhracata desteğimiz çok güçlü bir şekilde devam edecek.

        Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu biliyoruz, sorunların farkındayız, gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz.

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