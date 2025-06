Bakan Işıkhan'dan istihdam mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2002'den bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024'te bu sayı 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bine ulaşmıştır." dedi.

Işıkhan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması"ndaki konuşmasının başında, Konya'da görev yaptığı okulda dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Muhammed Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak engelli bireylere yönelik haklar ve uygulamaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade eden Işıkhan, halka hizmet anlayışlarının temelini, "önce insan" ilkesinin oluşturduğunu söyledi.

Işıkhan, Türkiye'de 2002'den önce hiçbir hükümetin engelliler konusunda yasal bir adım atma gereği dahi duymadığını anımsatarak engellilerin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye'de ilkleri başardıklarını kaydetti.

Memur-Sen ile imzaladıkları toplu sözleşmelerde ve sosyal diyalog mekanizmalarında engelli kamu görevlilerinin birçok sorununu çözdüklerini hatırlatan Işıkhan, engellilerin kazanımlarına yenilerini ekleme gayretlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Işıkhan, yakında görüşmelerine başlanacak 2026-2028 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde, toplantıda dile getirilen sorunları istişare edeceklerini belirterek "Kamu görevlileri sendikalarına üyelik formunda engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesine yönelik çalışmalara başlandığı bilgisini de sizinle paylaşmak isterim. Çalışma Genel Müdürlüğümüz gayret gösteriyor, bu sorunu da çözmüş olacağız." dedi.

"2014'ten bu yana 65 binden fazla engelli aktif iş gücü programlarından yararlandı"

Engelli vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadan, eğitimle, istihdamla üretken olmalarını sağlayacak imkanlardan yararlandırılmasının, Bakanlık olarak en önemli görevleri olduğunu dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam aynı zamanda bireylerin çalışma hayatında yer almaları ve toplumsal hayata etkin katılımın da en önemli koşullarından birisidir. Bu sebeple engelli bireylerin hayatın her noktasında yer alabilmeleri için istihdam fırsatlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fırsat ve hizmetleri sürekli geliştiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Bu noktada İŞKUR vasıtasıyla engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2002'den bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024'te bu sayı 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bine ulaşmıştır. Özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' sloganıyla hayata geçirdiğimiz Engelli İş Koçluğu uygulamamız, bugün 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülmektedir. Yine İŞKUR aktif iş gücü programlarımız kapsamında, 2014'ten bu yana 65 binden fazla engellimiz, işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı."