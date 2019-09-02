Arjantin'de hükümet dün aldığı kararla sermaye kontrollerini başlattı. Daha önce 4 yıl süren sermaye kontrolü 2015 yılında görevdeki Devlet Başkanı Macri tarafından kaldırılmış ve IMF programı uygulanmaktaydı.

Macri'nin kararname ile yeniden yürürlüğe giren sermaye kontrolüyle Merkez Bankası (BCRA) döviz alımlarını sınırlayabilecek. Kararnamede, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle 'olağanüstü önlemlere ihtiyaç duyulduğu' ifade edildi.

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Arjantin'de yıl sonuna kadar ihracatçılar da dahil olmak üzere şirketlerin döviz alımı ve ülke dışına para çıkarması Merkez Bankası iznine tabi olacak.

İhracatçıların kazançlarını belirli bir süre içerisinde yurda getirmesi ve 5 gün içerisinde pesoya dönüştürmesi de zorunlu hale getirilirken kişilere aylık 10 bin dolarlık sınır kondu. Sermaye kontrolü yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Arjantin ön yoklamalarında piyasaların sevmediği Kirchner yanlısı aday Fernandes'in önde çıkmasıyla peso geçen ay sert çakılmıştı.

Macri, yoklamalar sonrası 40 milyar pesoluk seçim paketi açıklamış ve asgari ücrete zam, 3 ay sabit akaryakıt fiyatı, emekli ve işçiye düşük gelir vergisi, memurlara ve güvenlik güçlerine 5 bin peso ikramiye, öğrenci burslarında yüzde 40 artış, kobilere 10 yıl vadeli kredi vadetmişti.

Resesyonda olan ve enflasyonun yüzde 22 olduğu Arjantin, IMF ile 57 milyar dolarlık tarihin en büyük stand by anlaşmasını yürütürken, ülke geçen hafta borç vadesinin uzatılmasını istemişti. Arjantin'in risk primi (cds) 3000 üzerine fırlarken peso yıl başından bu yana yüzde 36 değer kaybetti.

Arjantin Merkez Bankası, pesonun değer kaybetmesini önlemek için geçen hafta Çarşamba gününden bu yana 1 milyar dolara yakın döviz sattı, ancak pesonun istikrar kazanmasını sağlayamazken ülkenin Merkez Bankası rezervleri erimeyi sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın sadece son 2 günde 3 milyar dolar kaybettiği belirtilirken net rezervlerin 10 milyar dolar, brüt rezervlerin de 55 milyar dolar altına indiği belirtiliyor.