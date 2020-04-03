HABERTURK.COM

COVID-19 salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte ''Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” denildi.

4 BİN ÇALIŞAN BULUNUYOR



TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışan bulunuyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!