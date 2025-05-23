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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara'da taksi ücretlerine zam - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara'da taksi ücretlerine zam

        Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:34
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        Ankara'da taksi ücretlerine zam
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        Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı.

        Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

        Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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