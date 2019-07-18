Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmasının takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 259,80, çeyrek altın fiyatı ise 424,76 liradan alıcı buluyor. İşte, 1 8Temmuz güncel altın fiyatları