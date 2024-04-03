WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan 2024 WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?
En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar, mesaj gönderimininde problem yaşadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, "WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan 2024 WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? " sorularını gündeme getirdi. İşte 3 Nisan 2024 WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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"WhatsApp çöktü mü?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getirirken, "WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? 3 Nisan 2024 WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? " sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin yetkililerden son açıklamalar...
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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletişim problemi yaşanıyor.
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KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler." açıklamalarında bulundu.
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WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?
ABD'li teknoloji şirketi Meta çatısı altındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Downdetector verilerine göre kullanıcılar, WhatsApp'a TSİ 20.47 itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Dünya genelinde binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de görüldü.
WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.