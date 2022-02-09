9 usta 7 ayda tamamladı! Alıcı Dubai'den!

Son dakika haberler... Kastamonu'da tespih tasarımcısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde Türkiye’nin seçkin 5 tespih ustası ile 4 ahşap ustasının bir araya gelerek her bir habbesi 22-27 milimetre olmak üzere 90 santimetre uzunluğunda tespih yaptı.
9 USTA 7 AY BOYUNCA ÇALIŞTI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre 9 ustanın 7 ay çalışarak tamamladığı ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan tespih, ceviz ağacının kökünden yapılan ışıklandırılmış bir platforma yerleştirildi.
DUBAİ'DEN 120 BİN TL'YE ALINDI
Şövale kutusuna konulan tespih, tasarımcısı Yusuf Ekşioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sosyal medyadaki paylaşımı gören Dubai’de yaşayan bir Türk, tespihi 120 bin liraya satın aldı.
"CAMİAYA YENİ BİR ŞEY KATMAK İSTİYORDUK"
Tespih tasarımcısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bizler bu projeyi gerçekleştirirken, maddiyattan ziyade bu camiaya yeni bir şey katmak istiyorduk ve istediğimizi de yaptık.
Ben sanıyordum ki tüm Türkiye'de adından söz ettiren bir projeyi gerçekleştirdik ama tespihimize Dubai'den talip çıkınca; anladık ki dünyada da ses getirmişiz. Bu projenin satış bedeliyle de çok daha iyi projeler yaparak, bu alanda hem Kastamonu'yu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.
"KIYMETİNİ BİLECEK BİRİ ALDI"
Tespihin yeni sahibinin Kastamonu'ya özel araç göndererek ürünü teslim alacağını söyleyen Ekşioğlu, “Bizi en çok mutlu eden olaylardan biri de tespihimizin kıymetini bilecek birilerine satılması. Umarım, bundan yıllar sonra da Kastamonu'da yapılan bu eserimiz; kıymetli yerlerde sergilenir ve bu sanatın devamlılığını sağlanır” ifadelerini kullandı.
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