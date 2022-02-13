Haftayı Ukrayna Rusya geriliminine etkisinde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları olası savaş senaryoları karşısında gergin olan piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 13 Şubat altın fiyatları tablosu...

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