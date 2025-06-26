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        Haberler Ekonomi Otomobil Skoda'nın yeni elektrikli modelleri Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Skoda'nın yeni elektriklileri Türkiye'ye geldi

        Çek üretici Skoda'nın yeni elektrikli modelleri Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé Türkiye'de satışa sunuldu. Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, mobil şarj istasyonları ile kullanıcıların menzil ve şarj ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "İlk etapta 4 araçla hizmet vermeye başladığımız mobil şarj araçlarımız İstanbul ve Ege Bölgesi'nde elektrikli araç kullanıcılarına aktif olarak hizmet veriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:08
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        Tüm markalara mobil şarj hizmeti sunacak
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        Škoda, yeni nesil tamamen elektrikli modellerini Türkiye pazarına getirdi. Bu kapsamda markanın ürün gamı yeni Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé modelleri ile genişledi.

        Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, markanın elektrikli mobilite vizyonu ile ilgili olarak, "Elektrikli mobilite, sadece bugün için değil, geleceğin sürdürülebilir ulaşım altyapısının temelini de oluşturuyor. Bu yüzden elektrikli mobiliteye geçiş sadece ürün sunmakla sınırlı kalmıyor, kullanıcı alışkanlıklarından altyapı yatırımlarına kadar kapsamlı bir ekosistem ve sürdürülebilir sahiplik deneyimi de yaratmak gerektiriyor" dedi.

        Mobil şarj istasyonları ile kullanıcıların menzil ve şarj ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Başar, "İlk etapta 4 araçla hizmet vermeye başladığımız mobil şarj araçlarımız İstanbul ve Ege Bölgesi’nde elektrikli araç kullanıcılarına aktif olarak hizmet veriyor. Bu araçlarımızın gördüğü yoğun ilgi bizi daha da mutlu ediyor ve doğru bir hamle yaptığımızı görerek motive oluyoruz. Ayrıca bir çok kurumsal markadan iş birliği teklifleri de alıyoruz" şeklinde konuştu.

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        ŞEHİR İÇİN 663 KM MENZİL

        Yapılan açıklamaya göre, 63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı. Enyaq 60 ve Enyaq Coupé 60 modelleri aynı zamanda şehir içi 538 kilometreden fazla menzil sunuyor.

        82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupé 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. 210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motorla performans ile verimliliği bir arada sunuyor. Enyaq Coupé 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Yeni Enyaq Coupé 85x’in 82 kWh bataryası, şehir içi 663 kilometreden fazla menzil sunuyor.

        Markanın tamamen elektrikli Elroq modeli, 63 kWh kapasiteye sahip tek batarya seçeneği ile satışa sunuluyor. Elroq, 60 versiyonuyla 543 km’den fazla menzili kullanıcısına sunarken, 150 kW/204 PS güç çıkışına sahip.

        TÜM MARKALARA MOBİL ŞARJ HİZMETİ

        Škoda'nın Türkiye genelinde devreye alınmaya başlanan mobil DC şarj üniteleri, 150 kW’ye kadar DC hızlı şarj kapasitesi sunarak batarya doluluğunu kısa sürelerde gerçekleştirebiliyor.

        Sadece Škoda kullanıcılarına değil, tüm elektrikli araç sahiplerine hizmet veren mobil şarj araçları, kullanıcıların ihtiyaç halinde tek çağrıyla bulundukları lokasyona yönlendirilerek, araç bataryalarının kısa sürede şarj edilmesini ve kesintisiz yolculuklarına devam etmelerini sağlıyor.

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