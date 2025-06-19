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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama “Sizin İçin” akışı artık kullanıcıların tercihlerine göre daha da kişiselleştirilebiliyor - Teknoloji Haberleri

        “Sizin İçin” akışı artık kullanıcıların tercihlerine göre daha da kişiselleştirilebiliyor

        TikTok, "Sizin İçin" akışına getirdiği yeni güncellemelerle kullanıcı kontrolünü artırdığını açıkladı. Firma tarafından yapılan güncelleme sonrası konu tercihleri, yapay zekâ destekli filtreler ve eğitici rehberlerle artık içerikler daha kişiselleştirilmiş hale geldiği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:07
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        TikTok'ta kişiselleştirme güncellemesi
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        TikTok, “Sizin İçin” akışını daha da kişiselleştirmek ve kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerikleri daha kolay keşfetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir dizi güncelleme getirdi. Kullanıcı kontrolünü artırmayı hedefleyen bu güncellemeler arasında “Konuları Yönet”, “Akıllı Anahtar Kelime Filtreleri” ve “Eğitici İçerik Kılavuzu” gibi önemli yenilikler yer alıyor.

        “Konuları Yönet” özelliği için yaratıcı sanatlar, seyahat, doğa ve spor gibi popüler konular arasından seçim yapılabiliyor ve bu konuların akışta ne sıklıkta yer alacağı kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.

        YAPAY ZEKA DESTEKLİ

        Yapay zekâ destekli “Akıllı Anahtar Kelime Filtreleri”, kullanıcıların istemedikleri içerikleri daha etkin şekilde sınırlandırmasına olanak tanıyor. Benzer ve eş anlamlı kelimeleri de kapsayabilen bu filtreleme sistemi, kullanıcıya içerik akışını daha hassas bir şekilde düzenleme imkânı sunuyor.

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        TikTok ayrıca “Sizin İçin” akışının nasıl çalıştığını ve kişiselleştirme seçeneklerini anlatan yeni bir “Eğitici İçerik Kılavuzu” hazırladı. Bu rehber, 180 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videolarla destekleniyor.

        Tüm bu güncellemeler, genç ve yetişkin kullanıcıların dijital güvenliğini önceleyen TikTok’un mevcut güvenlik önlemlerini bir adım ileriye taşıyor. Kullanıcıların “Sizin İçin” akışını yenilemelerine, bir videoyla “ilgilenmediklerini” belirtmelerine ya da daha geniş kitleler için rahatsız edici olabilecek içerikleri sınırlamak adına “Kısıtlı Mod”u etkinleştirmelerine yardımcı olacak ek kontrolleri de beraberinde getiriyor.

        TikTok, bu yeni özelliklerle birlikte kullanıcılarına daha kişisel, daha güvenli ve daha keyifli bir keşif deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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