Siyah ürünlerde fiyat indirimi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Kalorifer yakıtında 6 , Fuel Oilde 4, Yüksek kükürtlü Fuel oilde 6 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."