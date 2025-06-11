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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu

        Şişecam 90'ıncı yılında camın tarihine ışık tutacak önemli bir projeye sponsor oluyor. Perge Antik Kenti'nde keşfedilen Roma dönemine ait cam fırınları ve cam kalıntıları, Şişecam'ın katkılarıyla incelenecek ve koruma altına alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:29
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        Şişecam Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu
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        Şişecam, Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan cam fırınlarının ve cam kalıntılarının incelenmesi ve korunması için sponsor oldu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu bulguların camın Anadolu’daki köklü tarihine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Perge kazı çalışmalarına başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, gerçekleştirilen sponsorluk için şunları söyledi:

        "Perge Antik Kenti'nin stadyum yapısında gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları esnasında yeni bulgulara ulaştık. Kazılarda keşfettiğimiz tarihi M.S. 3. ve 4. yüzyıla ulaşan beş adet cam fırınının ve bu fırınların çevresinde bulduğumuz cam kalıntılarının camın Anadolu’daki tarihine ışık tutmak konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarımızda Şişecam, fırınların restorasyonu için maddi destek sağlarken, kazılar sırasında bulduğumuz cam kalıntılarının yüksek teknoloji gerektiren analizleri için bize Ar-Ge merkezinin kapılarını açıyor. Kalıntıların tarihine yönelik analizler, Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’ndeki laboratuvarlarda gerçekleştirilecek."

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        KÜLTÜREL DEĞERLERE KATKI

        Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu sürdürmeye devam eden Şişecam’ın, bu doğrultuda oluşturduğu bir Cam Eserler Koleksiyonu da bulunuyor. Yaklaşık 3.500 yıllık bir tarihi kapsayan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı olan bu değerli koleksiyon, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 520 eski cam eserden oluşuyor. Şişecam Genel Merkezi’nde sergilenen bu özel koleksiyonda yer alan eserler, cam sanatının evrimini gözler önüne seriyor.

        Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, sektörlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri.

        Şişecam; Türkiye, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD dahil olmak üzere dört kıtada, 14 ülkede üretim yapıyor. Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, madencilik, enerji ve geri dönüşüm sektörlerinde öncü bir rol oynuyor. İnovasyon ve teknolojiyi işinin merkezinde tutarak yetkin tedarik zinciri sayesinde ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluşturuyor.

        90 yıllık tecrübesi, yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile fark yaratan Şişecam, ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç üreticisi arasında yer alma hedefine doğru, 23 bini aşkın çalışanıyla birlikte emin adımlarla ilerliyor.

        CareForNext stratejisiyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; gezegeni koruma, toplumu güçlendirme ve yaşamı dönüştürme perspektiflerinden cam ve kimyasallar sektörlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyor.

        Şişecam, daha iyi bir gelecek için teknoloji ve inovasyonun peşinde, tüm ekosistemiyle birlikte gelişim hikayesine devam ediyor.

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