Şişecam ‘Extra Clear’ çözümünü tanıttı

Şişecam, mimari projelerin şeffaflık ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği Şişecam Extra Clear ürününü müşterileriyle buluşturuyor.

Türkiye’deki düz cam fırınlarından birini Extra Clear üretmek üzere dönüştüren şirket, özellikle proje segmentine hitap eden bu ürün ile talebi karşılamayı amaçlıyor.

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Yapılan açıklamaya göre, Şişecam Extra Clear, mimarlar, iç mimarlar, cephe danışmanları, cam işlemecileri, PVC doğramacılar ve cephe firmaları gibi profesyonellerin projelerinde tercih edebileceği yüksek katma değerli bir cam çözümü olarak öne çıkıyor.

Projelerde kullanılan Temperlenebilir Solar Low-E ürün ailesindeki tüm ürünler, Clear cam (renksiz düz cam) yerine, global pazar trendlerine uyumlu Extra Clear cam (mid-iron) üzerine üretilecek.

Aynı şekilde, çift cam veya üçlü yalıtım camı ünitelerinde kaplamalı camın karşılığı olarak kullanılan düz cam ve lamine camlar ve korkuluklarda kullanılan lamine camlar da Extra Clear olarak sunulacak.

Projelere hizmet sunan tüm ürün gruplarında standart olarak bu dönüşümü başlatan Şişecam'ın, talep olması halinde ürün gamındaki tüm kaplamalı ürünleri Extra Clear ham cam üzerine üreteceği kaydedildi.