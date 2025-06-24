Şirketler arası Golf Turnuvası

Türkiye Ulusal Finali ise, Türkiye'nin golf destinasyonlarından biri olan Regnum Bodrum Golf and Country Club’ta, 1-3 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye akaryakıt sektörünün markası OPET, bu yıl da turnuvanın ana sponsorluğunu üstlendi.

2025 yılında ülkemizi Çin’de temsil edecek takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Kazanan ekip, hem şirketini hem de Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil etmenin gururunu yaşayacak. Bu başarı, sadece sportif bir zafer değil; aynı zamanda şirketin marka değerini ve ülkemizin kurumsal spor vizyonunu da yansıtan bir kazanım olacak.

REKLAM advertisement1