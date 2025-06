Sims 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Sims 4 kaç GB boş alan istiyor?

Oyun, sosyal simülasyon türünde yer alır ve her şey oyuncunun kontrolündedir. Sims karakterlerini yaratırken, oyuncular onların dış görünüşünü, kişilik özelliklerini, yeteneklerini, hayallerini ve hedeflerini belirleyebilir. Karakterlerin iş hayatlarından aile ilişkilerine kadar her şey üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Sims karakterleri, herhangi bir işte çalışabilir, hobilerle ilgilenebilir, romantik ilişkiler kurabilir, ev kurabilir ve çocuk sahibi olabilir. Bu unsurlar, oyuncunun yönlendirmelerine göre gelişir.

Oyunun amacı belirli bir hedefe ulaşmak, karakterin yaşamını başarılı bir şekilde yönetmek ve yaşamını mümkün olan en iyi şekilde tasarlamaktır. Ancak The Sims 4, klasik bir "zafer" hedefi olmayan bir oyun olma özelliği taşır; oyuncular, kendi oyun tarzlarına göre rahatça oynayabilirler. The Sims 4'ün konusu, bireylerin hayatlarını şekillendirme özgürlüğünü merkeze alır. Oyuncular, ev yapma, dekorasyon, sosyal ilişkiler kurma, kariyer seçimleri yapma, aile kurma ve günlük yaşam aktivitelerini düzenleme gibi pek çok faaliyeti yerine getirirler.

Yaratıcı simülasyon öğeleri oyun içinde önemlidir. Oyuncular, karakterleri, evleri, mahalleleri ve hatta kasabaları tasarlayarak kendi dünyalarını inşa edebilirler. Ev yapma kısmı, oyunculara iç mekan dekorasyonundan mimarinin her aşamasına kadar geniş bir yaratıcı alan sağlar. Aynı zamanda, genişletme paketleri ve indirilebilir içerikler (DLC) ile oyun sürekli olarak yeni özelliklerle donatılır. Böylece oyuncuların oynanış deneyimi daha da zenginleşir.

SİMS 4 KAÇ GB?

Oyun, 2014 yılında piyasaya sürülmüş olup, bugüne kadar çeşitli ek paketler ve genişletme içerikleriyle sürekli olarak güncellenmiştir. The Sims 4’ün sistem gereksinimlerini değerlendirirken, oyunun dosya boyutunun oyunun içeriğiyle orantılı olarak değişebileceğini söylemek mümkündür. Bu dosya boyutu, temel oyunun yanı sıra yüklediğiniz ek içeriklere ve modlara göre farklılık gösterebilir.

The Sims 4’ün temel kurulum dosya boyutu, yaklaşık olarak 10 GB civarındadır. Bu, yalnızca ana oyunun kurulum dosyasını kapsar ve herhangi bir ek paket veya genişletme içeriği eklenmediği varsayılır. Fakat oyuna yapılan her yeni ekleme, özellikle genişletme paketleri ve oyun içi içeriklerin arttığı zamanlarda, toplam dosya boyutunu önemli ölçüde artırır. Ek paketler, her biri 1 GB ile 5 GB arasında değişen boyutlardadır. Bu nedenle, The Sims 4’ü tüm ek paketleri ve genişletmeleriyle yüklediğinizde, toplamda 30-40 GB arası bir alana ihtiyacınız olabilir.

The Sims 4’ün tüm içerikleri bir arada değerlendirildiğinde, ek paketler, oyun içi nesneler, dekorasyonlar ve diğer indirilebilir içerikler, dosya boyutunun daha da büyümesine neden olur. Modlar ve custom content gibi oyuncular tarafından eklenen içerikler de bu boyutu artırabilir. Modların ve CC’lerin boyutları daha küçük olsa da birden fazla mod ve içerik indirildiğinde toplam dosya boyutu artabilir.