21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız havacılık devi Airbus, aralık ayında açıkladığı yeniden yapılandırma planları ve kemer sıkma politikası kapsamında ilk adımı atıyor.
Şirketin savunma ve uzay sanayi bölümünde yaklaşık 2 bin 400 kişiyi kapsayan bir işten çıkarma furyası başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, ana işletmenin sağlam durmasına rağmen ilgili departmandaki sipariş - satış oranının, üç yıl art arda, pazardaki durağanlaşma ve ertelenen savunma sanayi sözleşmelerine bağlı olarak, birin altına düşmesi gerekçe gösterildi.
ALANINDA EN BÜYÜKLERDEN
Airbus Grubu'nu savunma sistemlerinde ürettiği jet, drone ve elektronik ekipmanlarla alanında dünyanın en fazla cirosu olan 7. şirketi ve yıllık satışlar 11 milyar doların üzerinde.
Airbus'ın başını çektiği ve 2040 yılında Eurofighter jetlerinin yerini alması beklenen FCAS (Gelecekteki Hava Muharebe Sistemleri) yaklaşık 500 milyar euro büyüklüğünde bir program.
Bununla birlikte cephane, teçhizat ve uzay tarafında pazarın durgunlaşması, Eurofighter jetlerinin yanı sıra Almanya - Fransa - İspanya ortak üretimi A400M askeri lojistik ve destek araçlarının beklenen ilgiyi görmemesi, uzay sanayi ve telekomünikasyon tarafında SpaceX gibi yeni oyuncuların girmesi hem rekabeti hem de fiyat baskını artırıyor.
Alman basınındaki haberlere göre Berlin yönetiminin Tornado uçaklarından oluşan 90 adetlik filonun yenilenmesi için açtığı ihaleye Boeing de F-18 uçaklarıyla talip. İşin Airbus Grubu'nda kalmaması durumunda Almanya, Manching'de bulunan fabrikanın akıbeti çıkmaza girebilir.
Toplam 34 bin kişinin istihdam edildiği Airbus'ın savunma ve uzay iş kolunda, işten çıkarılması beklenen 2 bin 362 kişi ise ağırlıklı olarak Almanya (829),Fransa (404) ve İspanya (630) işletmelerinde çalışıyor. Büyük Britanya'dan da 365 kişinin işi tehlikede.
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