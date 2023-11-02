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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigaraya zam mı geldi? Özgür Aybaş'dan sigara zammı açıklaması

        Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına 5 TL'lik zam gelmişti. Konuyla ilgili olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan yeni bir açıklama geldi. Aybaş, bir markanın sigara fiyatlarına daha 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Bu son dakika açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları hakkında gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 00:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:17
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        • 1

          Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

          Sigara zammı ile ilgili diğer markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Öte yandan, JTI grubuna gelen zammın 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olacağı belirtiliyor.

        • 4

          Gelen son zamla birlikte ilgili markadaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

        • 5

          EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

          Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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