Sigaraya zam mı geldi? Özgür Aybaş'dan sigara zammı açıklaması
Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına 5 TL'lik zam gelmişti. Konuyla ilgili olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan yeni bir açıklama geldi. Aybaş, bir markanın sigara fiyatlarına daha 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Bu son dakika açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları hakkında gelişmeler…
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Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...
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SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.
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SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?
Sigara zammı ile ilgili diğer markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, JTI grubuna gelen zammın 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olacağı belirtiliyor.
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Gelen son zamla birlikte ilgili markadaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
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EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ
Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.