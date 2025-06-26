Wall Street Journal gazetesi Çarşamba günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Shell'in BP'yi satın almak için 'erken aşama görüşmeleri' yürüttüğünü söylemişti.

Ancak konuya ilişkin Shell, Londra Borsası'na yaptığı duyuruda "Son günlerde çıkan medya spekülasyonlarına yanıt olarak, Shell'in BP'ye teklif vermeyi aktif olarak değerlendirmediğini ve BP ile olası bir teklif konusunda herhangi bir adımda bulunmadığını ve herhangi bir görüşme yapılmadığını açıklığa kavuşturmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

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Shell, rakibi BP'yi satın almayı düşündüğü yönündeki söylentileri daha önce de yalanlayarak, kendi işlerine odaklandıklarını söylemişti.

Bazı analistler BP'nin bu yılın başlarında yenilenebilir enerjiye odaklanma planından vazgeçmesi ve şirketin hisselerinin diğer petrol şirketlerine kıyasla düşük değerde kalması nedeniyle, bu satın almanın cazip bir seçenek olabileceğini öne sürmüştü.

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