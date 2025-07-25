Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.642,60 %-0,43
        DOLAR 40,5520 %-0,36
        EURO 47,6055 %-0,48
        GRAM ALTIN 4.342,34 %-1,62
        FAİZ 40,51 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 49,82 %-2,70
        BITCOIN 116.197,00 %-2,18
        GBP/TRY 54,4523 %-1,17
        EUR/USD 1,1729 %-0,17
        BRENT 68,73 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 7.099,73 %-1,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında son 1,5 yılda 165 bin 816 iş yerini denetledi, mevzuata aykırılık tespit edilenlere yaklaşık 3,5 milyar lira para cezası uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

        Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi.

        Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

        İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Habertürk Anasayfa