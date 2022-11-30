SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

EMZİRME ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

SGK üzerinden emzirme ödeneği alabilmek için gereken şartlar, kurumun resmi sitesinde şu şekilde açıklanmıştır:

Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

Doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması şartlar arasındadır.

Bunun yanında;

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılar, sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.