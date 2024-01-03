Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nasıl yapılır? Memur maaşlarına yapılan zammın ardından kamuoyunda bu soruların cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarına seyyanen zam düzenlemesi devam edecek. Peki, seyyanen zam ne demek? İşte merak edilen sorunun cevabı...