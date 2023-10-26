Serdar Ali Çelikler: Arınma gecesi

Yukarıda bahsettiğim duygusallık inşallah devreye girmez. "Bak ne güzel gol attı" falan denmez. Devre arasında bir nebze daha kalite takviyesi muhakkak yapılmalı. Hem lig için hem de hiç azımsanmayacak derecede; bana göre şampiyonluktan bile önemli olan Konferans Ligi finali için bu lazım. Orta Gelir'den Üst Gelir'e taşınmak lazım.. Ali Koç'a yakışan da bu olur.