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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Serdar Ali Çelikler: Arınma gecesi - Futbol Haberleri

        Serdar Ali Çelikler: Arınma gecesi

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:41 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:41
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        • 1

          Fenerbahçe açısından her sezon en büyük tehlike 'orta gelir tuzağı'na düşmek. Vasatı iyi sanmak. Tamah etmek. Daha iyisini aramamak. Ve de en kötü özelliği vazgeçememek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "Fener uzay takımı kurdu" - "Kadro derinliği o kadar ki neredeyse Lut Çukuru kadar derin.." gibi safsatalar makyaj dökülünce ortaya çıkıyor. Hemen anlatayım:

        • 3

          • Zajc, kötü kadroda iyiymiş gibi gözüken bir oyuncu. İyi takımda alternatif bile olmaz. 5 senedir kadroda. Oysa G.Saray Seferovic'den 4 ay sonra çıktı. Fenerbahçe'de olsa "Benfica görmüş adam kalsın" denirdi. Vazgeçmeyi bilememek..

        • 4

          • Becao - Dijku dışında 3. stoper Serdar Aziz. Maalesef güvenilemiyor ve şimdi devre arasında stoper transferi yapılma kararı alındı ki doğru bir karar. Ama UEFA listesine Mert Müldür yazılsa hem sağ beke hem stopere alternatif olurdu. Ama Zajc yazıldı. Duygusallık. Aynı duygusallık her sene nerede sakatlandığı belli olmayan ve her sene en 10'dan fazla maç kaçıran Mert Hakan için de geçerli.

        • 5

          • Crespo, 6 numara alınamadığı için apar topar 1 yıllık anlaşılan biri. Oysa bizzat başkan "Bize bir de 6 lazım" demişti. "Boş verelim" dediler. 'Orta Gelir Tuzağı..'

        • 6

          • King sakatlık problemi olan biri. Belli ki Kent de çok olacak gibi değil. İsmail Hoca'nın "Devre arası kenar forveti alalım. Sow tarzı biri" önermesi muhakkak uygulanmalı. King gerekirse santrafor da oynayabileceğinden Batshuayi'nin gidişi sonrası tam olarak Sow türü bir oyuncu ilaç olur. Tamah etmemek, daha iyisini aramak lazım..

        • 7

          Devre arası bir stoper ve kenarda oynayabilecek bir isim kesin alınmalı. Batshuayi yüzde 90 ayrılacak. Zajc'la vedalaşılmalı. Hatta mümkünse Kent'i de kiraya gönderip bir de genç - isimsiz ama atletik bir 6 da alınsa iyi olur.

        • 8

          Uzun top oynayarak çıkan Ludogorets teknik direktörünü tebrik ediyorum. Saçma sapan oyun kurma çabasına girmeden uzun topla çıktılar, karşılanan topları da toplamayı becerdiler. Topu aldıktan sonra da çevirebildiler. Tek eksiklikleri yeterince pozisyon üretememeleri idi.

        • 9

          Tekpetey ve Piotrowski iyi futbolcular. Bu ikisinin taşıdığı ataklar son hamleyi bulamadı. Savunmaları hemen her kafa topuna vurdurdu. Daha iyi kornerler kullanılabilirdi.

        • 10

          Tadic çok kötü gününde, Kent de etkisizken kenar organizasyonları hiç yapılamadı. Bir ani kontrada Fred'in taşıdığı topu Basthu gole çevirdi. 2. devreye rahat girdi takım. Tadic'in mükemmel tek topunda Jayden aslında harika bir asist yaptı ama Batshu golü atacağına neredeyse istemeden Guti asisti yaptı ve Zajc golü buldu.

        • 11

          Yukarıda bahsettiğim duygusallık inşallah devreye girmez. "Bak ne güzel gol attı" falan denmez. Devre arasında bir nebze daha kalite takviyesi muhakkak yapılmalı. Hem lig için hem de hiç azımsanmayacak derecede; bana göre şampiyonluktan bile önemli olan Konferans Ligi finali için bu lazım. Orta Gelir'den Üst Gelir'e taşınmak lazım.. Ali Koç'a yakışan da bu olur.

        • 12

          60'da skor 2-0 iken İsmail Kartal çok doğru 3 değişiklik yaptı. Osayi - Fred ve Tadic'i lig maçı için dinlendirirken Sebastian-Ferdi ve İrfan'ı aldı oyuna. 5 dakika sonra kötü bir gol yendi. Ve bu 'yeni' kadro riskli bir skorla karşı karşıya kaldı. Nitekim 83'de rakip inanılmaz bir gol kaçırdı.

        • 13

          Fenerbahçe açısından çok hayırlı bir akşam oldu. Umut Nayir de dahil ismen var cismen yok isimlerden 'arınma gecesi' olarak değerlendirilirse nefis bir ders gecesi olarak anarız bu geceyi. Yok yazının başında anlattığım tepkisizlik-vazgeçememezlik-duygusallık baskın çıkarsa geçmiş olsun. Unutulmamalı ki Konferans Ligi yarı finaline yetmeyen kadro lige de yetmez..

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