Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.621,08 %0,05
        DOLAR 40,4549 %0,10
        EURO 47,4902 %-0,09
        GRAM ALTIN 4.454,06 %-0,09
        FAİZ 40,70 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 51,24 %0,30
        BITCOIN 118.634,00 %-0,95
        GBP/TRY 54,7838 %0,16
        EUR/USD 1,1728 %-0,22
        BRENT 68,18 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 7.282,38 %-0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci: Yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci: Yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz

        Şenpiliç ekosistemi sözleşmeli çiftliklerle geçen yıl 4.200 kişiye istihdam sağladı. Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci, "Kırsal kalkınma bizim için bir hedef değil, iş modelimizin doğal sonucu. Türkiye'nin Sakarya, Adana, Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren sözleşmeli çiftçilerimize sunduğumuz gelir ve istihdam olanaklarıyla sadece üretimi büyütmüyor, aynı zamanda yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz. Bu iş birliği modeliyle üreticilerimizle birlikte gelişiyor, birlikte değer yaratıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, güçlü üretim altyapısını sözleşmeli çiftlikler ile destekleyerek, ekosistemini büyütüyor.

        Doğrudan 3.700’den fazla çalışanı, 1.400 broiler kümesi, 24 damızlık çiftliği, 3 kuluçkahanesi, 3 yem fabrikası ve modern kesimhaneleriyle faaliyetlerini sürdüren Şenpiliç, sözleşmeli üretim modeliyle hem üreticiyle birlikte büyüyor hem de gıda güvenliğini üretimin her aşamasında garanti altına alıyor. Şirket, 2024 yılında toplam 1.400 broiler kümesi ile 4.200 kişiye dolaylı istihdam sağladı.

        ÜRETİCİYİ DESTEKLEYEN ENTEGRE BÜYÜME MODELİ

        Şenpiliç’in sözleşmeli üretim modeli; damızlık çiftliklerden başlayan entegre sürecin, kuluçkahanelerde civciv üretimiyle devam etmesini ve bu civcivlerin sözleşmeli çiftliklerde büyütülmesini kapsıyor. Çiftçilere civciv, yem, altlık, yakıt ve veterinerlik hizmetleri sağlayan Şenpiliç; aynı zamanda kesim ve lojistik süreçlerini de yönetiyor. Çiftçiler ise yalnızca kümes bakımı, işçilik, elektrik ve su gibi operasyonel masraflardan sorumlu oluyor. Bu model, çiftçilerin yalnızca üretime odaklanmasını sağlarken üretim verimliliğini de artırıyor.

        REKLAM

        Sözleşmeli çiftçilerle çalışırken biyogüvenlik, veteriner kontrolü ve altyapı yeterliliği temel kriter olarak ele alınıyor. Hijyen, dezenfeksiyon, iklimlendirme ve kayıt sistemleri gibi detaylar, üretimin gıda güvenliğine uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tüm süreçlerde Tarım ve Orman Bakanlığı standartları gözetilirken, Şenpiliç entegre üretim yapısıyla yalnızca miktar değil; kalite ve izlenebilirlik anlamında da sektöre yön veriyor.

        "ÜRETİCİLERİMİZLE BİRLİKTE DEĞER YARATIYORUZ"

        Kırsal kalkınmanın sözleşmeli üretim modelinin doğal bir sonucu olduğunu belirten Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci, “Kırsal kalkınma bizim için bir hedef değil, iş modelimizin doğal sonucu. Türkiye’nin Sakarya, Adana, Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren sözleşmeli çiftçilerimize sunduğumuz gelir ve istihdam olanaklarıyla sadece üretimi büyütmüyor, aynı zamanda yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz. Bu iş birliği modeliyle üreticilerimizle birlikte gelişiyor, birlikte değer yaratıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Habertürk Anasayfa