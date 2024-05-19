Sen misin korna çalan! Tuzla buz ettiler

Darp raporu alıp şikayetçi olduğunu söyleyen Yenice, "Camı kırdıktan sonra çevredekiler geldi ve araçlarına binip kaçtılar. Trafikte biraz dikkatli ve soğukkanlı olalım. Hemen sinirlenmeyelim, gördüğünüz gibi kötü sonuçlar doğabiliyor. Haklı olsanız dahi bazı magandalar gelip sizi darbedebiliyor" diye konuştu.