Selami Şahin'den yılın son konserleri!

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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy, Moda'da dinleyicileriyle buluşan Selami Şahin, 24 Aralık Cumartesi akşamı da Aşkın Nur Yengi ile Maslak'taki bir mekanda sahne alacak.

2022 için geri sayımı Antalya, Nirvana Cosmopolitan Otel'de yapacak olan Şahin, şarkılarını SemiJazz orkestrası eşliğinde müzikseverler ile hep bir ağızdan söyleyecek.

Usta sanatçı, ayrıca 2022 yılının ilk aylarında sevenleriyle paylaşacağı yeni projelerinin hazırlığı içinde çalışmalarını sürdürüyor.