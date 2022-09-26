Sektörel güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2022 için Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,7, perakende ticaret sektöründe %2,7 ve inşaat sektöründe %2,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Eylül 2022

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2022