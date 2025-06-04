Sektör liderleri Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde buluşuyor

Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde, sektörün sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümü masaya yatırılacak. Sürdürülebilir tarım & gıda uygulamaları, gıda güvencesi ve kalite, yerel üretim ve küresel tedarik zincirleri gibi başlıklarda düzenlenecek panellerde, geleceğin tarım ve gıda uygulamaları ve finansman modelleri masaya yatırılacak, Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartışılacak. T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ‘Tarım ve Gıdada Ulusal Vizyon ve Stratejiler" özel oturumuyla zirveye katılacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek “Tarımın Bugünü ve Geleceği” başlıklı özel oturumda, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat, FAO Genel Direktör Yardımcısı / Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Viorel Gutu ile güncel veriler ışığında küresel ve bölgesel tarım dinamiklerini değerlendirecek.

REKLAM advertisement1

SONUÇ BİLDİRGESİ İLE TARIM SEKTÖRÜNE SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDA

Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda uzmanların öngörüleri, stratejik analizleri ve ele alınan temel konu başlıklarından yola çıkarak zirvenin stratejik içerik danışmanı Bain & Company katkılarıyla "Tarım ve Gıdada Dönüşüm: Türkiye Sonuç Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Türkiye'nin tarım & gıda sektöründeki durumunu ve potansiyelini derinlemesine analiz ederek, stratejik hedefleri belirlemeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yol haritası sunarak rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi, tarım ve gıda sektörünün dönüşümüne katkı sunacak bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, paydaşlar arası iş birliğinin güçleneceği stratejik bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Türkiye’nin tarım ve gıda alanında küresel rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak bu önemli