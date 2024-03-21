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        Haberler Gündem Seçmen kaydı sorgulama: 'Nerede oy kullanacağım?' seçmen kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

        Seçmen kaydı sorgulama: 'Nerede oy kullanacağım?'

        Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala, seçmen kağıdı dağıtımına 29 Şubat itibarıyla başlandı. Seçim günü sandık başına gidecek olan seçmenler, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile seçmen kaydı sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:56
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        • 1

          Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. YSK seçmen kaydı sorgulaması yapmak için; nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, nüfus kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileri yeterli olacak. Peki, 'Nerede oy kullanacağım?' seçmen kaydı sorgulaması nasıl yapılır?' İşte detaylar...

        • 2

          SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

          YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlandı. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

        • 3

          SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

          Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

          YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

          YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TELEFONDAN SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

          Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

        • 5

          NEREDE OY KULLANACAĞIM?

          31 Mart Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

        • 6

          E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

        • 7

          Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.

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