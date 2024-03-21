Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. YSK seçmen kaydı sorgulaması yapmak için; nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, nüfus kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileri yeterli olacak. Peki, 'Nerede oy kullanacağım?' seçmen kaydı sorgulaması nasıl yapılır?' İşte detaylar...