Sandık görevlisi görev yeri sorgulama: 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bekleyiş başladı. Yerel seçimler öncesinde, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi görev yerleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Sandık görevlileri, seçim günü oy verme ve oy sayım sürecinin takibi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı...
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Yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçim günü sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu olarak görev yapmak isteyenler, sandık görevlisi ücretleri ve görev alacağı yeri araştırmaya başladı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi görev yerleri belli oldu mu?" İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri...
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SANDIK GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda görev alacak memurları seçim işlemleri, YSK takvimine göre 23-24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Seçimde sandık başında görev alacak memurlara ise görev kağıtları bağlı olduğu kurumca iletilmeye başladı. Görev kağıtlarında, memurun hangi okulda görevli olduğu yer alıyor.
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Görev kağıdını elde edemeyenler ise seçim görev yerlerini e-Devlet üzerindne görüntüleyebiliyor. E-devlet sayfasına TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra ‘Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama’ hizmeti kullanılacak.
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2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL
Sandık memurlarına 2.088 TL
Partili üyelere 1.044 TL
Bina sorumlularına 2.936 TL
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Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.