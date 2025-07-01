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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı

        Schneider Electric, yeni nesil yapay zeka işlem küme mimarilerinin yoğun taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış yeni veri merkezi çözümlerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:04
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, EcoStruxure Data Center Solutions portföyünü geliştiren şirketin yeni hizmetleri arasında, sıvı soğutma, yüksek güçlü "busway" ve yüksek yoğunluklu NetShelter Kabin sistemleri gibi altyapıları bir araya getiren ön üretimli modüler EcoStruxure Pod Veri Merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka odaklı veri merkezi kurulumlarını hızlandırmak için detaylı kabin konfigürasyonları ve özel çerçeve tasarımlarına sahip EcoStruxure Kabin Çözümleri yer aldı.

        Schneider Electric'in yeni çözüm serisi, müşterilere modül ve kabin tasarımı, güç dağıtımı ve termal yönetim alanlarında ortaya çıkan yeni zorlukları karşılamak üzere entegre, veriye dayalı ve kolay ölçeklenebilir beyaz alan çözümleri sunuyor.

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        Ön üretimli pod mimarisi, 1 megavat ve üzerindeki sistemlerin kurulumuna olanak sağlarken, sıvı soğutma, güç busway'i, sıcak koridor kapatma gibi farklı soğutma mimarilerini destekliyor.

        EcoStruxure Kabin Çözümleri kapsamında sunulan sistemler, EIA, ORV3 ve NVIDIA MGX gibi modüler tasarım standartlarına uyumlu olarak geliştirildi. Ayrıca, Motivair sıvı soğutma teknolojisine entegre kabin içi soğutma sistemleri ve güncellenmiş güç dağıtım ürünleri de çözüm portföyüne dahil edildi.

        NetShelter SX Gelişmiş Kabin serisi, yüksek taşıma kapasitesi ve yapay zeka sunucularının taşınmasına uygun darbe emici ambalaj özellikleriyle öne çıkarken, NetShelter Kabin PDU Advanced modeli, yüksek akımlı sunucu sistemlerine uygun olarak daha fazla devre kapasitesi sunuyor.

        Açık İşlem Gücü Projesi ilhamıyla geliştirilen NetShelter Açık Mimari hizmetiyse siparişe özel yapılandırılabiliyor. Açık kabin standartları, güç kabini ve kabin içi "busbar"ı içeren sistem, NVIDIA MGX mimarisini kullanan NVIDIA GB200 NVL72 sistemini desteklerken Schneider Electric'in NVIDIA'nın HGX ve MGX ekosistemleriyle ilk kez entegre olmasını sağlama özelliği taşıyor.

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        Yeni ürünler, Schneider Electric'in EcoStruxure IT yönetim yazılımıyla tam uyumlu çalışarak sistemlerin güvenliğini ve yönetilebilirliğini artırıyor.

        Veri merkezi çözümleri geliştirilen bu sistemler, yapay zeka kümelerinin hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir biçimde kurulmasına destek sağlarken, güç ve soğutma altyapısı, kurulum riskleri, pazara erişim süresi ve uzmanlık açıkları gibi yaygın zorluklara çözüm getirmeyi hedefliyor.

        Schneider Electric EcoStruxure IT, İşlem & Sınır Bilişim ve Enerji Depolama Uzmanlık Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Himamshu Prasad, yapay zeka kümelerinin gerektirdiği güç ve yoğunluğun veri merkezi mimarilerinde yeni ve özel çözümler gerektiren önemli kısıtlamalar ortaya koyduğu kaydetti.

        Prassad, "Müşterilerin sadece aşırı ısıl yükleri ve dinamik güç profillerini yönetebilen değil, aynı zamanda hızla devreye alınabilen, öngörülebilir şekilde ölçeklenebilen ve verimli, sürdürülebilir bir şekilde çalışabilen entegre altyapı çözümlerine ihtiyacı var. NVIDIA teknolojisini destekleyen yenilikçi, yeni nesil EcoStruxure çözümlerimiz, bu kritik ihtiyaçları doğrudan karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        NVIDIA Veri Merkezi Mühendisliği, Operasyonlar, Kurumsal Yazılım ve Bulut Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vladimir Troy, Schneider Electric'in yenilikçi çözümlerinin, kullanıcıların yapay zeka girişimlerini hızlandırmak için ihtiyaç duyduğu güvenilir ve ölçeklenebilir altyapıyı sağladığını aktardı.

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