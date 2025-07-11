Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.356,34 %0,24
        DOLAR 40,1743 %0,22
        EURO 47,0458 %0,10
        GRAM ALTIN 4.337,16 %1,25
        FAİZ 40,75 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 48,78 %2,24
        BITCOIN 117.708,00 %3,63
        GBP/TRY 54,2649 %-0,55
        EUR/USD 1,1688 %-0,11
        BRENT 69,41 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 7.091,25 %1,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka SAP AI Day 2025: İş dünyasında yapay zeka devrimi - Teknoloji Haberleri

        SAP AI Day 2025: İş dünyasında yapay zeka devrimi

        İstanbul'da düzenlenen SAP AI Day 2025, SAP Business AI ve dijital asistan Joule'un iş süreçlerini dönüştüren gücünü gözler önüne serdi. Veri, süreç ve yapay zeka döngüsü, işletmelere stratejik avantaj sağlayan kilit unsur olarak öne çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş dünyasında yapay zeka devrimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da gerçekleşen SAP AI Day 2025, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüştürücü etkisini masaya yatırdı. SAP’nin süreç odaklı yapay zeka çözümü SAP Business AI ve dijital asistanı Joule, kurumsal dönüşümün temel taşları olarak tanıtıldı. SAP yöneticileri, veri odaklı stratejilerin ve etik yaklaşımların yapay zeka projelerindeki kritik rolünü vurguladı.

        YAPAY ZEKANIN KALBİ

        SAP Türkiye Servis ve Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, açılış konuşmasında yapay zekanın son kullanıcıya ulaşmasıyla popülerliğinin arttığını belirtti. “Yapay zeka projeleri sadece teknoloji değil, veri kalitesine dayalı bir strateji gerektirir. Doğru veri olmadan yola çıkmıyoruz,” diyen Benlidayı, SAP’nin veri merkezli yaklaşımını vurguladı.

        REKLAM

        SAP EMEA Business Technology Platform Lideri Raviprakash Dhandapani, veri ve süreçlerin yapay zeka ile bir döngü oluşturduğunu ifade etti. “Veri, süreç ve yapay zeka birbirini besler. SAP Business AI, süreçleri anlayarak hatasız kararlar alınmasını sağlıyor,” dedi. SAP’nin 44 farklı büyük dil modeliyle (LLM) çalıştığını ve sadece Birleşmiş Milletler’in etik ilkelerine uygun modelleri kullandığını ekledi.

        CLEAN CORE İLE MAKSİMUM VERİMLİLİK

        SAP Türkiye Finansallar Danışmanı Yunus Şan, yapay zekadan en iyi sonucu almak için Clean Core yaklaşımının şart olduğunu belirtti. SAP Signavio ve LeanIX’in yer aldığı SAP Integrated Toolchain’in, şirketlerin dönüşüm süreçlerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Şan, “Clean Core, sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir yatırımdır,” dedi.

        JOULE: KURUMSAL SÜREÇLERİN ORKESTRA ŞEFİ

        SAP’nin dijital asistanı Joule, etkinliğin en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. SAP Türkiye Kurumsal Mimar Ender Bıyıklıoğlu, “Joule, bir yardımcı pilot değil, adeta bir orkestra şefi,” diyerek Joule’un SAP modülleri ve dış sistemlerle entegrasyonunu övdü. Joule’un işlemleri %80’e varan hız artışıyla gerçekleştirdiği, görev atama ve raporlama gibi süreçleri otomatikleştirdiği belirtildi.

        REKLAM

        EMBEDDED VE CUSTOM AI

        SAP Türkiye Kıdemli Destek Mühendisi Ertuğrul Uyanık, SAP Business AI’ın finans, üretim, satış ve insan kaynakları gibi alanlarda sağladığı somut faydaları paylaştı. “SAP Business AI, teoriden pratiğe geçerek ölçülebilir değer yaratıyor,” diyen Uyanık, farklı sektörlerdeki başarı hikayelerini aktardı.

        SAP Türkiye Analitik ve Bütçe Planlama Danışmanı Ergin Öztürk, SAP Business Data Cloud’un (BDC) hem SAP hem de SAP dışı verileri birleştirdiğini belirtti. Databricks iş birliğiyle formatsız veri işleme kapasitesinin arttığını vurgulayan Öztürk, “Veri sistemin merkezinde olmalı. Aksi takdirde kalite bozulur ve gerçek zamanlı kararlar riske girer,” dedi.

        ŞİRKETLERE ÖZEL AI YOLCULUĞU

        SAP Türkiye Kıdemli Servis Mimarı Hande Akça, yapay zeka projelerinde “Hazırlan, Keşfet, Geleceği Şekillendir ve Uygula” adımlarından oluşan bir yaklaşım sunduklarını anlattı. Bu yöntemin her şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini ve uçtan uca destek sağladığını belirtti.

        ETİK VE ŞEFFAF YAPAY ZEKA

        SAP Türkiye Proje Yöneticisi Furkan Eren, SAP’nin “Yapay Zeka Etik Ofisi” ve “Yapay Zeka Etik El Kitabı” ile etik güvenlik ve şeffaflık sunduğunu vurguladı. “Yapay zeka, sorumlu ve güvenilir olmalı. SAP, bu ilkelerle hareket ediyor,” diyen Eren, projelerin etik değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Türkiye'den Dolunay manzaraları
        Türkiye'den Dolunay manzaraları
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Habertürk Anasayfa