SAP AI Day 2025: İş dünyasında yapay zeka devrimi

İstanbul’da gerçekleşen SAP AI Day 2025, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüştürücü etkisini masaya yatırdı. SAP’nin süreç odaklı yapay zeka çözümü SAP Business AI ve dijital asistanı Joule, kurumsal dönüşümün temel taşları olarak tanıtıldı. SAP yöneticileri, veri odaklı stratejilerin ve etik yaklaşımların yapay zeka projelerindeki kritik rolünü vurguladı.

YAPAY ZEKANIN KALBİ

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SAP Türkiye Servis ve Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, açılış konuşmasında yapay zekanın son kullanıcıya ulaşmasıyla popülerliğinin arttığını belirtti. “Yapay zeka projeleri sadece teknoloji değil, veri kalitesine dayalı bir strateji gerektirir. Doğru veri olmadan yola çıkmıyoruz,” diyen Benlidayı, SAP’nin veri merkezli yaklaşımını vurguladı.

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SAP EMEA Business Technology Platform Lideri Raviprakash Dhandapani, veri ve süreçlerin yapay zeka ile bir döngü oluşturduğunu ifade etti. “Veri, süreç ve yapay zeka birbirini besler. SAP Business AI, süreçleri anlayarak hatasız kararlar alınmasını sağlıyor,” dedi. SAP’nin 44 farklı büyük dil modeliyle (LLM) çalıştığını ve sadece Birleşmiş Milletler’in etik ilkelerine uygun modelleri kullandığını ekledi.

CLEAN CORE İLE MAKSİMUM VERİMLİLİK SAP Türkiye Finansallar Danışmanı Yunus Şan, yapay zekadan en iyi sonucu almak için Clean Core yaklaşımının şart olduğunu belirtti. SAP Signavio ve LeanIX’in yer aldığı SAP Integrated Toolchain’in, şirketlerin dönüşüm süreçlerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Şan, “Clean Core, sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir yatırımdır,” dedi. JOULE: KURUMSAL SÜREÇLERİN ORKESTRA ŞEFİ SAP’nin dijital asistanı Joule, etkinliğin en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. SAP Türkiye Kurumsal Mimar Ender Bıyıklıoğlu, “Joule, bir yardımcı pilot değil, adeta bir orkestra şefi,” diyerek Joule’un SAP modülleri ve dış sistemlerle entegrasyonunu övdü. Joule’un işlemleri %80’e varan hız artışıyla gerçekleştirdiği, görev atama ve raporlama gibi süreçleri otomatikleştirdiği belirtildi. REKLAM EMBEDDED VE CUSTOM AI SAP Türkiye Kıdemli Destek Mühendisi Ertuğrul Uyanık, SAP Business AI’ın finans, üretim, satış ve insan kaynakları gibi alanlarda sağladığı somut faydaları paylaştı. “SAP Business AI, teoriden pratiğe geçerek ölçülebilir değer yaratıyor,” diyen Uyanık, farklı sektörlerdeki başarı hikayelerini aktardı.

SAP Türkiye Analitik ve Bütçe Planlama Danışmanı Ergin Öztürk, SAP Business Data Cloud’un (BDC) hem SAP hem de SAP dışı verileri birleştirdiğini belirtti. Databricks iş birliğiyle formatsız veri işleme kapasitesinin arttığını vurgulayan Öztürk, “Veri sistemin merkezinde olmalı. Aksi takdirde kalite bozulur ve gerçek zamanlı kararlar riske girer,” dedi. ŞİRKETLERE ÖZEL AI YOLCULUĞU SAP Türkiye Kıdemli Servis Mimarı Hande Akça, yapay zeka projelerinde “Hazırlan, Keşfet, Geleceği Şekillendir ve Uygula” adımlarından oluşan bir yaklaşım sunduklarını anlattı. Bu yöntemin her şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini ve uçtan uca destek sağladığını belirtti. ETİK VE ŞEFFAF YAPAY ZEKA SAP Türkiye Proje Yöneticisi Furkan Eren, SAP’nin “Yapay Zeka Etik Ofisi” ve “Yapay Zeka Etik El Kitabı” ile etik güvenlik ve şeffaflık sunduğunu vurguladı. “Yapay zeka, sorumlu ve güvenilir olmalı. SAP, bu ilkelerle hareket ediyor,” diyen Eren, projelerin etik değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ifade etti.