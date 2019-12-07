Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Çevre Bakanı Kurum, çevre yatırımlarını yapmadıkları için kapatılması gündeme gelen termik santrallarla ilgili konuştu. Kurum, “Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralımızın ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız” dedi.

Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, hangi yatırımlara bakacak, santrallar nasıl bir denetimden geçecek? HABERTÜRK, bu soruları Ankara’da yetkililere ve uzmanlara sordu ve şu yanıtları aldı:

- BACA GAZI OLMAZSA OLMAZ: Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, illerindeki söz konusu santrallarda, öncelikle zehirli gazların tutulmasını sağlayan “baca gazı” ile “evsel” ve “endüstriyel atık su” arıtma tesislerinin bulunup bulunmadığına bakacak.

- DEPOLAMA ALANI: Kül-cüruf düzenli depolama alanının mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilecek.

- LİSANS VE İZİNLER: Santralların, çevre izni ve lisansları denetlenecek. Bu veriler ve saptamalar ışığında “uygunluk” belgesi düzenlenecek. Çevre yatırımı bulunmayan santrallar, “uygunluk” belgesi alamayacak.

- KAPATMA İŞLEMİ: Bu santrallar hakkında, 1 Ocak itibarıyla kapatma işlemi başlatılacak.

- CEZA İŞLEMİ: Öngörülen yatırım, izin ya da lisansta eksik varsa para cezası gündeme gelecek.

YENİ YÖNETMELİK

Çevre Bakanlığı’nın gelecek hafta, “Atıkların düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapması bekleniyor. Termik santralların kül, cüruf ve jips gibi atıklarının düzenli depolama alanlarına ilişkin lisans süreçleri yeniden düzenlenecek.