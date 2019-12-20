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Bakan Kurum’un, 13 santralın yöneticileriyle gerçekleştirdiği dünkü toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yöneticileri de katıldı. Toplantı, saat 14.00’te başladı. Bakan Kurum, toplantının girişinde çevre yatırımlarına ilişkin bir konuşma yaptı. Kurum, çevreyi korumak amacıyla yapılan ve yapılacak tüm yatırımları önemsediklerini ve bu yatırımları çok yakından takip ettiklerini vurguladı.
SANTRALLARI TASNİF ETTİ
Kurum, daha sonra 13 santralı çevre yatırımları kapsamında üç grupta değerlendirdi. Bunlardan üçünün çevre izni bulunduğunu belirten Kurum, “Bu santrallara teşekkür ediyoruz. Bunlar açısından bir sorun yok” mesajı verdi. Kurum, dördünün de çevre izni alabilecek durumda olduğunu söyledi. Buna göre, zehirli gazları tutmaya yarayan baca gazı arıtma tesisi bulunan bu santrallar, “geçici faaliyet belgesi” alacak; öngörülen koşullarda ve sürede eksiklerini tamamlayacak. Bu santrallar, elektrik üretmeye devam edecek. Kurum, kalan 6 santralın ise mevzuatta öngörülen çevre yatırımlarının (başta baca gazı arıtma tesisi olmak üzere) bulunmadığını kaydetti.
7 SANTRALLA TOPLANTI
Bakan Kurum, daha sonra söz konusu 7 santralın yöneticilerinin toplantıdan ayrılabileceğini söyledi ve “sıkıntılı” dediği 6 santralın yöneticileriyle toplantıya geçti. Toplantıda, 1 Ocak itibarıyla bu santrallarla ilgili atılacak adımlar konuşuldu. Şirketlerin görüşleri ve değerlendirmeleri alındı.
HANGİ SANTRALLAR
Peki, kaç santral kapatılacak? 6 santralın kapatılması bekleniyor. Bu santralardan ikisi Kütahya’da, biri Sivas’ta (iki ünite),biri Manisa’da, biri Kahramanmaraş’ta ve diğeri de Zonguldak’ta bulunuyor. Bu santralların, baca gazı arıtma tesisi bulunmadığı gibi diğer çevre yatırımları yönünden de eksikleri söz konusu.
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