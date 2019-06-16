16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ULAŞIM MALİYETLERİ DÜŞECEK
İmamoğlu ve Yıldırım'ın vaatlerinde önemli bir yeri ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi alıyor. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, seçilmesi durumunda öğretmenlere ve işsizlik maaşı alanlara ücretsiz toplu taşıma sunacağını belirtiyor. Bu vaat İstanbul'da işsizlik maaşı alan 100 bini aşkın vatandaşı ve yaklaşık 145 bin öğretmenin toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağı anlamına geliyor. Şu anda öğretmenler 125 liraya aylık kart alabiliyor. İşsizlik maaşı alanlar için ise herhangi bir özel indirim bulunmuyor. Bunun yanında Yıldırım'ın kazanması durumunda üniversiteye hazırlanan herkese aylık ulaşım 40 lira olacak. Binali Yıldırım'ın bir başka vaadi ise deniz ulaşımına yönelik. Buna göre toplu taşıma kullananlar ücretsiz aktarmayla Boğaz'daki deniz hatlarını kullanabilecek. Yıldırım, bunun yanında ulaşımda motorsikletlere bedava köprü geçiş hakkı getirileceğini ifade ediyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaklaşık 300 bin motorsikler kullanıyor. Binali Yıldırım özel araç kullanan İstanbullulara ise İSPARK'ta ilk 1 saatin ücretsiz olacağını söylüyor.
1.1 MİLYON AİLEYİ İLGİLENDİRİYOR
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise 0-4 yaş çocuğu olanlara ve 12 yaş altı tüm çocuklara bedava toplu ulaşım vaat ediyor. İstanbul'da 0-4 yaş arasında çocuk sayısı 1.1 milyon civarında. Bu vaat sadece anneleri kapsıyorsa bu sayıda kişiye ulaşım bedava olacak. Babalar dahil edilirse sayı 2.2 milyona çıkacak. 12 yaş altındaki çocuk sayısı ise 3.2 milyon. İmamoğlu, bunun yanında 'Yürü be İstanbul' isimli bir mobil uygulamayı hizmete sunacağını ve İstanbulluların yürüdükçe bu mobil uygulama sayesinde toplu taşımada indirim kazanacağını belirtiyor. İmamoğlu'nun üniversitelilere 40 liralık ulaşım kartı vaadi de bulunuyor. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu yerli ve daha büyük metrobüslerle, metrobüs kapasitesini iki katına çıkarmayı ve 5 yıl sonunda metro ağının da bugünkünün iki katına ulaştırmayı hedefliyor. Trafiği azaltmak için Marmara Denizi'ne yeni paralel deniz hatları koymak da vaatler arasında bulunuyor. İstanbul Kart ile bisiklet kiralayanlar da diğer toplu taşıma araçlarında ücretsiz aktarma yapabilecek. İmamoğlu ayrıca asansörlü sistemle mevcut otoparkların kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını ve 100 bin kapasiteli yeni otopark alanları oluşturacağını söylüyor.
KİM, NE VAAT EDİYOR?
Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın vaatleri
Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri
Üniversitelilere aylık bedava 10 GB internet
75 bin üniversiteliye 400 TL geri ödemesiz burs
935 spor kulününe 100'er bin TL malzeme ve ulaşım desteği
30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu
Devletten sosyal yardım alana aylık 50 TL doğalgaz,
80 TL elektrik faturası desteği
Su faturasında yüzde 40 indirim
Belediye sosyal tesislerinde evlenen çiftlere 8000 TL yardım
Yoksulluk sınırının altında geliri olan evlenecek
çiftlere 2000 TL yardım
300 mahalleye 955 kreş
150 yeni kreş
Öğretmenlere ücretsiz toplu taşıma
0-4 yaş çocuğu olanlara ve 12 yaş
altı çocuklara ücretsiz ulaşım
İşsizlik maaşı alana ücretsiz toplu ulaşım
Üniversitelilere aylık 40 liralık ulaşım kartı
Her yıl engelli birey bulunan 25 bin aileye
İBB Yaz Kampı'nda tatil
Yeni yapılacak huzurevleriyle huzurevleri yatak
kapasitesi 2 katına çıkarılacak
Motorsikletlere ücretsiz köprü geçisi
Yürü be İstanbul' mobil uygulamasıyla yürüdükçe
toplu taşımada indirim kazanılacak
Öğrencilere müzeler ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak
14 yeni müze, Arkeoloji Müzesi'nin geliştirilmesi
İSPARK'ta ilk 1 saat ücretsiz olacak
Asansörlü sistemle mevcut otopark kapasitesi 2 katına çıkacak, yeni alanlarda 100 bin kapasiteli oropark sağlanacak
Toplu ulaşım kullanana Boğaz'da ücretsiz deniz ulaşımı
Marmara Denizi'nde yeni paralel hatlar oluşturulacak
3.128 okula temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği
Ucuz süt temini için İstanbul Halk Süt kurulacak
5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı
5 yılda 150 bin kişiye iş imkanı
Genç girişimcilere en az 100 bin TL destek.
Destek toplamı 500 milyon lirayı bulacak
Girişimcilere ofis imkanı ve finansman
desteği sağlanacak
Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İBB'nin sunduğu tüm hizmetlerdeki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak
Toplam sosyal yardımlar 5 katına çıkarılacak
Su ve doğalgaz aboneliklerinde açma
kapama ücreti kaldırılacak
5 sene içinde metro hattı uzunluğu iki katına çıkacak
Öğrencilere kırtasiye desteği artırılacak
500 bin öğrenciye üniforma ve kırtasiye desteği
50 bin gence yarı zamanlı iş imkanı
Sosyal girişimcilik ve start-up merkezleri kurulacak
Üniversitelilere belediyenin spor tesisleri ücretsiz olacak
Gençlere İBB spor tesislerinde yüzde 40 indirim
Ev kadınlarının, el işi ürünleri İBB'nin ilgili birimlerinde satılacak
Yaşam boyu öğrenme merkezleri kurulacak
Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi,
güneş enerji santraline dönüştürülecek
2600 stadyum büyüklüğünde 15 yaşam vadisi(yeşil alan)
Adayların odaklandığı konulardan biri ise gençler. Bu çok doğal çünkü 20-25 yaş arası yaklaşık 1.5 milyon seçmen 23 Haziran'da sandık başına gidecek. Ekrem İmamoğlu 75 bin üniversiteliye 400 liralık geri ödemesiz burs vadediyor. İmamoğlu, öğrencilere İBB Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısından ucuz ve kaliteli 2. el eşya desteği ve İBB hizmetlerinde düzenli ve gönüllü yer alanlara ücretsiz staj, yurtdışı eğitim, dil eğitimi imkanı sağlanacağını belirtiyor. Bunların yanında daha genç öğrenciler ve aileleri için de İmamoğlu'nun vaatleri bulunuyor. Bunlar arasında 500 bin öğrenciye üniforma ve kırtsiye desteği öne çıkıyor.
AYLIK 10 GB BEDAVA İNTERNET VE ÜCRETLİ STAJ
Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ise sayısı yaklaşık 1 milyon olan üniversitelilere aylık 10 GB bedava internet vadediyor. Şu anda operatörlerin sunduğu paketlerde türlü taahütler ve farklı seçenekler olduğu için net bir rakamdan bahsetmek mümkün olmasa da bu üniversitelilere yaklaşık 40-45 liralık internetin bedava verileceği anlamına geliyor. Yıldırım ayrıca oluşturulacak yeni bir programla öğrencilere ücretli staj imkanı sunulacağını bildiriyor. İBB'nin öğrencilere yönelik kırtasiye yardımının artırılacağını söylüyor.
SPOR TESİSLERİ VE MÜZELER BEDAVA OLACAK
İstanbul'da gençlerin en önemli talepleri arasında yer alan kültür ve spora yönelik vaatler de birbiriyle yarışıyor. Binali Yıldırım seçilmesi durumunda tüm şehir tiyatrolarının ve müzelerin öğrencilere ücretsiz olacağını belirtiyor. Bunun yanında üniversiteliler de İBB'nin spor tesislerinden ücretsiz bir şekilde yararlanma imkanı bulacak. Ayrıca 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği verilecek.
İNDİRİM YAPACAK VE YENİ TESİSLER KURACAK
İmamoğlu ise İstanbul'da 14 yeni müze kurup Arkeoloji Müzesi'ni de geliştirmeyi vadediyor. Ayrıca seçilmesi durumunda 30 yeni spor salonu ve 30 yeni yüzme havuzu inşa edeceğini belirtiyor. Tüm gençlere İBB spor tesislerinde ve müzelerde yüzde 40 indirim yapılacağını belirten İmamoğlu 11 olan şehir tiyatrosu sayısını 22'ye çıkaracağını ve gezici tiyatrolarla tüm İstanbullulara ücretsiz gösteriler sunulacağını söylüyor.
İLK DEFA 'E-SPOR' VAATLER ARASINA GİRDİ
Bu seçimde ayrıca bir ilk yaşanıyor. İlk defa adaylar e-spora yönelik vaatlerde bulundu. Millet İttifakı Adayı İmamoğlu İstanbul'da yerel bir e-spor ligi oluşturmayı planladığını açıkladı. Cumhur İttifakı Adayı Yıldırım ise İstanbul'da Uluslar arası e-spor turnuvaları düzenlemeyi hedefliyor.
KİM KAZANIRSA KAZANSIN EVLENECEKLERE YARAYACAK
İki aday da evlenmeyi planlayan gençlere çeşitli destekler vereceğini söylüyor. Binali Yıldırım İBB sosyal tesislerinde evlenecek tüm çiftlere 8000 bin liralık destek verileceğini açıkladı. İmamoğlu ise yoksulluk sınırı altında geliri olan ve evlenecek tüm çiftlere 2000 liralık destek vaadinde bulundu. İmamoğlu bunun yanında söz konusu çiftlerin beyaz eşya/mobilya çarşısından ihtiyaçları olan eşyaları uygun fiyata temin edebileceklerini ifade ediyor.
500 BİN KİŞİYE İŞ, GİRİŞİMCİYE 100 BİN TL DESTEK
Millet İttifakı Adayı Binali Yıldırım seçilmesi durumunda 5 yılda 500 bin kişilik istihdam yaratacağını açıkladı. Yıldırım bunun yanında Genç girişimcilere en az 100.000 TL’lik sermaye desteğinde bulunulacağını, toplam 500 milyon liralık girişimci desteği sağlayacaklarını belirtti. 50 bin gence ise yarı zamanlı iş bulunacağı vaadinde bulundu. Ayrıca çalışmayan kadınların evde ürettiği ev işi ürünler İBB'nin ilgili birimlerinde satışa sunulacak.
150 BİN KİŞİYE İŞ, GİRİŞİMLERE OFİS VE SERMAYE FİNANSMANI DESTEĞİ
Millet İttifakı Adayı İmamoğlu seçilmesi durumunda 150 bin kişilik istihdam yaratılacağını bildirdi. Bunun yanında İmamoğlu'nun kampanya sitesinde yer alan bilgilere göre işsizlik sorununu azaltmak amacıyla meslek eğitimine ağırlık verilecek ve girişimcilik desteklenecek. İSMEK ağını daha da yaygınlaştırarak, piyasanın talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarına ağırlık verilecek. Kent Enstitüleri'nde, yeni meslek alanlarına yönelik Yaşam Boyu Eğitim anlayışıyla eğitim sunacak ve Kent Enstitüleri girişimcilere ofis ortamı ve proje destek finansmanı sağlayak.
ENGELLİLERE ÜCRETSİZ YAZ KAMPI
Tüm bunların yanında adayların İstanbulluların cebini ve hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlayan farklı vaatleri de bulunuyor. İstanbul’daki 180 bin engelli ve ailesinin hayatını güzelleştireceğini belirten Binali Yıldırım her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenleyeceğini açıkladı.
HALK SÜT İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ SÜT
İmamoğlu ise İstanbul'u genel olarak daha 'engelli dostu' hale getirmeyi vadediyor. Millet İttifakı Adayı İmamoğlu'nun bir diğer ilgi çekici vaadi ise ucuz süt temini oldu. Buna göre Halk Ekmek'e benzer bir şekilde Halk Süt kurulacak ve buradan mevcut fiyatlardan daha ucuza süt satılacak. İhtiyaç sahibi İstanbullulara, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara buradan ücretsiz süt verilecek.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE FATURA DESTEĞİ
Binali Yıldırım ayrıca devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL’lik doğalgaz ve 80 TL’lik elektrik faturası desteği vereceklerini açıkladı.
YEŞİL ALANLAR ARTACAK
İstanbulluların en önemli talepleri arasında yeşil alanların artırılması da yer alıyor. Adayların da bu talebe cevap verecek vaatleri bulunuyor. Binali Yıldırım 5 yılda İstanbul'daki yeşil alanların yüzde 50'den fazla artırılacağını açıkladı. Bunun yanında her 200 metrede bir yeşil alan olacağını bildirdi. Ekrem İmamoğlu ise toplam 20 milyon metrekare büyüklüğünde (2600 stat büyüklüğünde) yeni 'Yaşam Vadi'leri kuracağını ve daha küçük mahalle parkları inşa edeceğini ifade ediyor.
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