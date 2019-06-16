Yaklaşık 10 milyon İstanbullu 23 Haziran'da yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek. İptal edilen seçimde olduğu gibi Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, adaylar vaatleriyle İstanbulluların oyunu kazanmak için büyük çaba sarfediyor. Ulaşımdan spora, eğitimden sağlığa birçok alanda İstanbul 'da yaşayanların 'cüzdanını' etkileyecek vaatler veriliyor.

ULAŞIM MALİYETLERİ DÜŞECEK İmamoğlu ve Yıldırım'ın vaatlerinde önemli bir yeri ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi alıyor. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, seçilmesi durumunda öğretmenlere ve işsizlik maaşı alanlara ücretsiz toplu taşıma sunacağını belirtiyor. Bu vaat İstanbul'da işsizlik maaşı alan 100 bini aşkın vatandaşı ve yaklaşık 145 bin öğretmenin toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağı anlamına geliyor. Şu anda öğretmenler 125 liraya aylık kart alabiliyor. İşsizlik maaşı alanlar için ise herhangi bir özel indirim bulunmuyor. Bunun yanında Yıldırım'ın kazanması durumunda üniversiteye hazırlanan herkese aylık ulaşım 40 lira olacak. Binali Yıldırım'ın bir başka vaadi ise deniz ulaşımına yönelik. Buna göre toplu taşıma kullananlar ücretsiz aktarmayla Boğaz'daki deniz hatlarını kullanabilecek. Yıldırım, bunun yanında ulaşımda motorsikletlere bedava köprü geçiş hakkı getirileceğini ifade ediyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaklaşık 300 bin motorsikler kullanıyor. Binali Yıldırım özel araç kullanan İstanbullulara ise İSPARK'ta ilk 1 saatin ücretsiz olacağını söylüyor. 1.1 MİLYON AİLEYİ İLGİLENDİRİYOR Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise 0-4 yaş çocuğu olanlara ve 12 yaş altı tüm çocuklara bedava toplu ulaşım vaat ediyor. İstanbul'da 0-4 yaş arasında çocuk sayısı 1.1 milyon civarında. Bu vaat sadece anneleri kapsıyorsa bu sayıda kişiye ulaşım bedava olacak. Babalar dahil edilirse sayı 2.2 milyona çıkacak. 12 yaş altındaki çocuk sayısı ise 3.2 milyon. İmamoğlu, bunun yanında 'Yürü be İstanbul' isimli bir mobil uygulamayı hizmete sunacağını ve İstanbulluların yürüdükçe bu mobil uygulama sayesinde toplu taşımada indirim kazanacağını belirtiyor. İmamoğlu'nun üniversitelilere 40 liralık ulaşım kartı vaadi de bulunuyor. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu yerli ve daha büyük metrobüslerle, metrobüs kapasitesini iki katına çıkarmayı ve 5 yıl sonunda metro ağının da bugünkünün iki katına ulaştırmayı hedefliyor. Trafiği azaltmak için Marmara Denizi'ne yeni paralel deniz hatları koymak da vaatler arasında bulunuyor. İstanbul Kart ile bisiklet kiralayanlar da diğer toplu taşıma araçlarında ücretsiz aktarma yapabilecek. İmamoğlu ayrıca asansörlü sistemle mevcut otoparkların kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını ve 100 bin kapasiteli yeni otopark alanları oluşturacağını söylüyor.

KİM, NE VAAT EDİYOR?

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın vaatleri Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri Üniversitelilere aylık bedava 10 GB internet 75 bin üniversiteliye 400 TL geri ödemesiz burs 935 spor kulününe 100'er bin TL malzeme ve ulaşım desteği 30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu Devletten sosyal yardım alana aylık 50 TL doğalgaz, 80 TL elektrik faturası desteği Su faturasında yüzde 40 indirim Belediye sosyal tesislerinde evlenen çiftlere 8000 TL yardım Yoksulluk sınırının altında geliri olan evlenecek çiftlere 2000 TL yardım 300 mahalleye 955 kreş 150 yeni kreş Öğretmenlere ücretsiz toplu taşıma 0-4 yaş çocuğu olanlara ve 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım İşsizlik maaşı alana ücretsiz toplu ulaşım Üniversitelilere aylık 40 liralık ulaşım kartı Her yıl engelli birey bulunan 25 bin aileye İBB Yaz Kampı'nda tatil Yeni yapılacak huzurevleriyle huzurevleri yatak kapasitesi 2 katına çıkarılacak Motorsikletlere ücretsiz köprü geçisi Yürü be İstanbul' mobil uygulamasıyla yürüdükçe toplu taşımada indirim kazanılacak Öğrencilere müzeler ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak 14 yeni müze, Arkeoloji Müzesi'nin geliştirilmesi İSPARK'ta ilk 1 saat ücretsiz olacak Asansörlü sistemle mevcut otopark kapasitesi 2 katına çıkacak, yeni alanlarda 100 bin kapasiteli oropark sağlanacak Toplu ulaşım kullanana Boğaz'da ücretsiz deniz ulaşımı Marmara Denizi'nde yeni paralel hatlar oluşturulacak 3.128 okula temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği Ucuz süt temini için İstanbul Halk Süt kurulacak 5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı 5 yılda 150 bin kişiye iş imkanı Genç girişimcilere en az 100 bin TL destek. Destek toplamı 500 milyon lirayı bulacak Girişimcilere ofis imkanı ve finansman desteği sağlanacak Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İBB'nin sunduğu tüm hizmetlerdeki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak Toplam sosyal yardımlar 5 katına çıkarılacak Su ve doğalgaz aboneliklerinde açma kapama ücreti kaldırılacak 5 sene içinde metro hattı uzunluğu iki katına çıkacak Öğrencilere kırtasiye desteği artırılacak 500 bin öğrenciye üniforma ve kırtasiye desteği 50 bin gence yarı zamanlı iş imkanı Sosyal girişimcilik ve start-up merkezleri kurulacak Üniversitelilere belediyenin spor tesisleri ücretsiz olacak Gençlere İBB spor tesislerinde yüzde 40 indirim Ev kadınlarının, el işi ürünleri İBB'nin ilgili birimlerinde satılacak Yaşam boyu öğrenme merkezleri kurulacak Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi, güneş enerji santraline dönüştürülecek 2600 stadyum büyüklüğünde 15 yaşam vadisi(yeşil alan)



400 LİRA GERİ ÖDEMESİZ BURS

Adayların odaklandığı konulardan biri ise gençler. Bu çok doğal çünkü 20-25 yaş arası yaklaşık 1.5 milyon seçmen 23 Haziran'da sandık başına gidecek. Ekrem İmamoğlu 75 bin üniversiteliye 400 liralık geri ödemesiz burs vadediyor. İmamoğlu, öğrencilere İBB Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısından ucuz ve kaliteli 2. el eşya desteği ve İBB hizmetlerinde düzenli ve gönüllü yer alanlara ücretsiz staj, yurtdışı eğitim, dil eğitimi imkanı sağlanacağını belirtiyor. Bunların yanında daha genç öğrenciler ve aileleri için de İmamoğlu'nun vaatleri bulunuyor. Bunlar arasında 500 bin öğrenciye üniforma ve kırtsiye desteği öne çıkıyor. AYLIK 10 GB BEDAVA İNTERNET VE ÜCRETLİ STAJ Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ise sayısı yaklaşık 1 milyon olan üniversitelilere aylık 10 GB bedava internet vadediyor. Şu anda operatörlerin sunduğu paketlerde türlü taahütler ve farklı seçenekler olduğu için net bir rakamdan bahsetmek mümkün olmasa da bu üniversitelilere yaklaşık 40-45 liralık internetin bedava verileceği anlamına geliyor. Yıldırım ayrıca oluşturulacak yeni bir programla öğrencilere ücretli staj imkanı sunulacağını bildiriyor. İBB'nin öğrencilere yönelik kırtasiye yardımının artırılacağını söylüyor.

SPOR TESİSLERİ VE MÜZELER BEDAVA OLACAK İstanbul'da gençlerin en önemli talepleri arasında yer alan kültür ve spora yönelik vaatler de birbiriyle yarışıyor. Binali Yıldırım seçilmesi durumunda tüm şehir tiyatrolarının ve müzelerin öğrencilere ücretsiz olacağını belirtiyor. Bunun yanında üniversiteliler de İBB'nin spor tesislerinden ücretsiz bir şekilde yararlanma imkanı bulacak. Ayrıca 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği verilecek.



İNDİRİM YAPACAK VE YENİ TESİSLER KURACAK İmamoğlu ise İstanbul'da 14 yeni müze kurup Arkeoloji Müzesi'ni de geliştirmeyi vadediyor. Ayrıca seçilmesi durumunda 30 yeni spor salonu ve 30 yeni yüzme havuzu inşa edeceğini belirtiyor. Tüm gençlere İBB spor tesislerinde ve müzelerde yüzde 40 indirim yapılacağını belirten İmamoğlu 11 olan şehir tiyatrosu sayısını 22'ye çıkaracağını ve gezici tiyatrolarla tüm İstanbullulara ücretsiz gösteriler sunulacağını söylüyor.

İLK DEFA 'E-SPOR' VAATLER ARASINA GİRDİ Bu seçimde ayrıca bir ilk yaşanıyor. İlk defa adaylar e-spora yönelik vaatlerde bulundu. Millet İttifakı Adayı İmamoğlu İstanbul'da yerel bir e-spor ligi oluşturmayı planladığını açıkladı. Cumhur İttifakı Adayı Yıldırım ise İstanbul'da Uluslar arası e-spor turnuvaları düzenlemeyi hedefliyor.



KİM KAZANIRSA KAZANSIN EVLENECEKLERE YARAYACAK İki aday da evlenmeyi planlayan gençlere çeşitli destekler vereceğini söylüyor. Binali Yıldırım İBB sosyal tesislerinde evlenecek tüm çiftlere 8000 bin liralık destek verileceğini açıkladı. İmamoğlu ise yoksulluk sınırı altında geliri olan ve evlenecek tüm çiftlere 2000 liralık destek vaadinde bulundu. İmamoğlu bunun yanında söz konusu çiftlerin beyaz eşya/mobilya çarşısından ihtiyaçları olan eşyaları uygun fiyata temin edebileceklerini ifade ediyor.