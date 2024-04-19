Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Seçimlerin sona ermesinin ardından, seçim günü; bina sorumlusu ve sandık başkanı olarak görev alanlar sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, seçim parası ne zaman yatacak, sandık gövrelisi ücreti ne kadar oldu?" İşte 2024 seçim sandık görevlisi ücretleri...