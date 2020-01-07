AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Sanayileşme İcra Kurulu) Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

- "Savunma Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir örnek. Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz"

Sürecek...