Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretimi ocakta yükseldi

Sanayi üretimi ocakta yıllık olarak yüzde 4.5, aylık olarak ise yüzde 1.9 yükseldi

Giriş: 10.03.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi üretiminde artış
HABERTURK.COM

TÜİK ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 4.5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023:

Sanayi üretimi ocakta aylık olarak ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2023:

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!
Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!
Beyoğlu’nda lüks otelde yangın!
Beyoğlu’nda lüks otelde yangın!
Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın
Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın
Af yasası gündeme geldi!
Af yasası gündeme geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.