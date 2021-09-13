Samsun 6. Gıda Fuarı'na ev sahipliği yapacak

AA

Samsun Tarım Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Eylül 2021 tarihinde salgın önlemleri altında başlayacak.

Sektörün temsilcilerinin bir araya geleceği fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Fuar, 19 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.