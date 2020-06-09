Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaz tatili uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaz mevsimiyle birklikte seyahate çıkacak olanlara uyarı geldi. Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı: Yaz, geldi. Büyüklerimiz dâhil, birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."