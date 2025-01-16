Bakanlık yeni firmaları ifşa etti: Pul biberde gıda boyası, macunlarda ilaç etken maddesi çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 4 ürün eklendi. Yapılan denetimlerde bitkisel karışım macunlarda ilaç etken maddesi tespit edilirken pul biberde gıda boyası çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara 4 ürün daha eklendi. Böylelikle sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün sayısı 185'e yükseldi.
Son yapılan testlerde; İstanbul Kartal'da LUKAÇİ marka ballı bitkisel macunda (75 g) ve epimediumlu bitkisel karışımlı macunda (230 g) ilaç etken maddesi, PEKMEZ DÜNYASI marka bitkisel karışımlı macunda (225 g) ilaç etken maddesi tespit edildi.
Antalya Manavgat'ta ise BORA BORA PREMİUM İPEK marka pul biberde (100 gr) gıda boyası tespiti ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.
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