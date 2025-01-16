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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi yenilendi: Pul biberde gıda boyası, macunlarda ilaç etken maddesi çıktı - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık yeni firmaları ifşa etti: Pul biberde gıda boyası, macunlarda ilaç etken maddesi çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 4 ürün eklendi. Yapılan denetimlerde bitkisel karışım macunlarda ilaç etken maddesi tespit edilirken pul biberde gıda boyası çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:39
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        Pul biberde gıda boyası çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara 4 ürün daha eklendi. Böylelikle sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün sayısı 185'e yükseldi.

        Son yapılan testlerde; İstanbul Kartal'da LUKAÇİ marka ballı bitkisel macunda (75 g) ve epimediumlu bitkisel karışımlı macunda (230 g) ilaç etken maddesi, PEKMEZ DÜNYASI marka bitkisel karışımlı macunda (225 g) ilaç etken maddesi tespit edildi.

        Antalya Manavgat'ta ise BORA BORA PREMİUM İPEK marka pul biberde (100 gr) gıda boyası tespiti ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.

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        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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