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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:27
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş rekoru
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        Konuyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı.

        Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara" ifadeleri kullanıldı.

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