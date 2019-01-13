13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) alınan bilgilere göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 500 metre uzunluğundaki ikinci pistin yapımında sona gelindi.
İkinci pistin ilk etabı kapsamında Kemikli Dere Tüneli, TEM Bağlantı Yolu Tüneli ve Güney Lonca Tüneli inşaatı bitti. İkinci etap çalışmaları kapsamında inşa edilen ikinci pist ve taksi yollarının dolgu çalışmaları devam ediyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pist çalışmalarının ilk etabının yüzde 98'i tamamlandı ve ikinci etabı ise yüzde 67 seviyesine geldi. İkinci pist, 2019 yılının sonunda hizmete girecek.
''İKİNCİ PİST İLE YILLIK 65 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yıl sonunda hizmete girmesi ile mevcut pist bakıma girecek. Mevcut pistin bakımının tamamlanmasının ardından paralel olarak iki pistin aynı anda hizmete girmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saatlik iniş ve kalkış kapasitesi 40'tan 80'e ulaşacak. 2020 yılının sonunda hizmete açılacak yeni terminal binası ve iki pistin aynı anda hizmete girmesiyle mevcut kapasitenin 65 milyona çıkması hedefleniyor.
Havalimanının mevcut uçak park pozisyonuna ek olarak 94 ek uçak park pozisyonu hizmete girecek. Ayrıca ikinci pist ile birlikte yeni idari bina, nizamiye binası, apron hizmet binası, itfaiye binası, hava trafik kontrol binası hizmete alınacak.
"30 MİLYON METREKÜP KAYA DOLGU YAPILACAK"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmaları kapsamında, mevcut pistin kot farkından kaynaklanan çukurlara 30 milyon metreküp kaya dolgu, 2 milyon 750 bin metreküp kırmataş dolgu, 1 milyon 650 bin metrekareye zayıf beton kaplama, 1 milyon 800 bin metrekareye kaliteli beton kaplama yapılacak.
İkinci pistin toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olacak. Ayrıca ikinci pistin yanında 3 paralel taksi yolu, bir bağlantı taksi yolu, 10 yüksek sürat taksi yolu, 1 orta apron, 1 kargo apronu ve 1 motor test apronu yer alacak.
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