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Sabancı Holding’de Cenk Alper’in CEO olarak göreve başlaması sonrası boşalan Sanayi Grup Başkanlığı’na Brisa CEO’su Cevdet Alemdar atandığı açıklandı. Alemdar'ın 1 Nisan 2020 tarihi itibarı ile görevine başladığı belirtildi.

Cevdet Alemdar’ın 27 yıldır Sabancı Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Sabancı CEO’su Cenk Alper, "Sayın Cevdet Alemdar, Sabancı Holding kültürüne sahip, Topluluk şirketlerimizin çeşitli kademelerinde üstlendiği her sorumluluğu başarı ile sürdüren bir isim. Onun sahip olduğu yerel ve uluslararası deneyimin ve vizyonun Sabancı Topluluğu’nun en güçlü geni olan sanayicilikte gelecek vizyonumuza çok güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum" dedi.

(Cenk Alper)

Stratejilerinde üç seviye bulunduğunu kaydeden Cenk Alper, "Bunlardan ilki ana iş kollarımıza odaklanarak komşu iş alanları ve dijital işlerde büyüme ve yenilenmeyi sağlamak. İkincisi, holding seviyesinde performans yönetimi, stratejik dinamik portföy yönetimi ve Sabancı ekosistemi yönetimi ile değer yaratmak ve sonuncusu da, yetenek ve kültür gelişimi, ileri veri analitiği ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı güçlendirerek fark yaratmak. Bu stratejileri desteklemek amacı ile Grup Başkanlığı pozisyonlarının sorumluluk alanları komşu sektörleri de kapsayacak şekilde genişletildi.Bu doğrultuda, Sigorta Grup Başkanlığı, ‘Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı’, Çimento Grup Başkanlığı, ‘Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı’, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı da ‘İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’ olarak tanımlanmıştır. Enerji, Sanayi Grup Başkanlıklarının iş tanımları komşuluk alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi" diye konuştu.

27 YILDIR SABANCI'DA

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı. Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları’nda görev aldı. 2013 yılından itibaren, Temsa İş Makinaları’nın Komatsu İş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında Genel Müdürlük yaptı.

(Cevdet Alemdar)

Alemdar 2017 yılından bu yana, Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan Brisa’nın CEO’luğu görevini yürütüyordu. Alemdar'ın bir süre daha Sanayi Grup Başkanlığı ile birlikte bu görevini de sürdüreceği bilgisi verildi.

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