Sabancı'dan ABD'de satın alma

Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin yüzde 100 hissesinin satın alındığı açıklandı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesi ilişkili olmayan bir üçüncü taraftan satın alınmıştır.

Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanan Oriana güneş enerjisi santraline ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 660 MW'a ulaşacaktır.

Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir.

"DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN KÖPRÜ KURMAYA KARARLIYIZ" Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Climate Technologies CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu; "ABD'de yenilenebilir enerji alanındaki büyüme yolculuğumuzu istikrarlı adımlarla sürdürüyoruz. Cutlass II GES ve Oriana GES projeleriyle başlattığımız bu yolculuk, bugün itibariyle yaklaşık 500 MWdc'lik kurulu gücümüzle sürüyor. Bünyemize kattığımız Pepper GES ile beraber toplamda 660 MWdc seviyesine kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bu tabloya yalnızca bugünün başarısı olarak bakmıyor, orta vadede ulaşmayı hedeflediğimiz 3.000 MWdc'lik yenilenebilir enerji vizyonumuzun bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Türkiye'de başarıyla yönetilen çeşitlendirilmiş enerji portföyünden edinilen köklü uzmanlık ve operasyonel yetkinlik, bugün ABD pazarında attığımız adımların en güçlü dayanağını oluşturuyor. ERCOT gibi stratejik bir pazarda üç projeyle varlık göstermek, bu bölgeye duyduğumuz güvenin ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Stratejik çeşitliliği sağlamak amacıyla ERCOT'un en aktif bölgeleri olan Houston, Kuzey ve Güney enerji bölgelerine yatırım yapıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem karbon emisyonlarını azaltıyor hem de yerel ekonomilere istihdam ve kalkınma katkısı sağlıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında, yıllık yaklaşık 292 GWh temiz enerji üretecek olan bu proje, ABD'nin iklim hedeflerine ve yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak. Üretilen enerji, Teksas eyaletinde yaklaşık 28 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 133 bin ton karbon salımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirlik açısından güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için köprü kurmaya kararlıyız. Bu stratejik adımla yalnızca ABD'de yatırım yapan bir şirket olmanın ötesine geçiyor, sahada inşa eden, yöneten ve geleceği şekillendiren bir oyuncu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katma değerli projelerle yol almaya devam edeceğiz."

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