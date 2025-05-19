Ryanair'in kârı düşük bilet fiyatlarının etkisiyle azaldı

Ryanair, mart ayında sona eren 2024/2025 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, Ryanair'in geliri, Mart 2024-Mart 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 4 artarak 13,95 milyar euroya yükseldi.

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Şirketin Mart 2023-Mart 2024 döneminde 1,92 milyar euro olarak gerçekleşen vergi sonrası kârı, Mart 2024-Mart 2025 döneminde yüzde 16 azalışla 1,61 milyar euroya düştü.

Hava yolu şirketinin kârının azalmasında düşük bilet fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.

Ryanair, söz konusu dönemde 200,2 milyon yolcu taşıdı. Bir önceki mali yılda taşınan yolcu sayısı 183,7 milyon olmuştu.

İrlanda merkezli Ryanair, Ocak 2025'te ABD'li uçak üreticisi Boeing'deki teslimat gecikmeleri nedeniyle daha önceki 210 milyon yolcu hedefini aşağı çekmişti.

Şirket, 31 Mart 2026'ya kadar 206 milyon yolcu uçurmayı hedefliyor.