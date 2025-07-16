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        Haberler Ekonomi Para Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı yüzde 50’yi geçti - Para Haberleri

        Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı yüzde 50’yi geçti

        Rusya'nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:52
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        Rusya'nın ihracatında rublenin payı yüzde 50'yi geçti
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        Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin Asya ülkelerinde ihracatında rublenin payı mayısta önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 50,7’ye ulaştı.

        Söz konusu dönemde, Rusya'nın Avrupa'ya ihracatında rublenin payı önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak yüzde 59,8’e gerilerken, Afrika’ya ihracatında 14,3 puan azalarak yüzde 84,6’ya düştü.

        Buna karşın ülkenin Kuzey ve Güney Amerika’ya ihracatında rublenin payı 2,3 puan artarak yüzde 51,9’a ulaşırken Okyanusya bölgesine ihracatında da 3,1 puan artarak yüzde 94,2’ye çıktı.

        Böylelikle, Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti.

        Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.

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