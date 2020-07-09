Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.
Geçen yıl ocak-haziran döneminde 143 bin 46 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 704 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.
Bu yılın ilk yarısında, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 828 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 137 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.
Ürün bazında bu ülkeye 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 42 bin 129 ton portakal 21 milyon 973 bin dolara, 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü ise diğer narenciye ürünleri oluşturdu.
"İKİ ÜLKE ARASINDA LOJİSTİK AĞ GELİŞMİŞ DURUMDA"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığını söyledi.
Rusya'daki tüketicilerin Türk ürünlerini sevdiğini dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:
"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda. Ürettiğimiz ürünler doğal bir yapıya sahip. Ürün yelpazemiz gelişmiş durumda. Ürünlerimiz kaliteli ve lezzetli. Bundan dolayı Rusya'dan fazla talep görüyoruz. Her geçen zamanda Rusya'ya olan ihracatımızda artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimiz komşu Avrupa Birliği ülkelerinden de talep görüyor."
EN ÇOK NARENCİYE İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER
Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:
|Ülkeler
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|Rusya Federasyonu
|80.706.184
|119.137.395
|48
|Ukrayna
|22.927.420
|33.475.541
|46
|Irak
|36.364.059
|25.209.085
|-31
|Romanya
|17.679.575
|21.632.659
|22
|Polonya
|6.089.215
|18.066.133
|197
Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:
|Ürünler
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|Mandalina
|33.909.136
|50.790.432
|50
|Limon
|30.953.711
|30.826.218
|0
|Portakal
|4.676.599
|21.973.089
|370
|Greyfurt
|11.166.736
|15.541.333
|39
Muhabir : Mustafa Ünal Uysal
Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!